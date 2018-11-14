14 Ноября 2018
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Экономика В России

Профицит бюджета РФ составил 3,6%

Профицит федерального бюджета за январь-октябрь 2018 года составил 3,6% ВВП или 3,022 трлн рублей. Об этом говорится в материалах Минфина РФ.

Объём поступивших доходов за этот период составил 15,804 трлн руб., из них максимальный приходится на Федеральную налоговую службу — 9,792 трлн руб. или 93,9% к прогнозным показателям на текущий год.

В свою очередь, исполнение расходов составило 12, 782 трлн. рублей.

Совокупный объём средств Фонда национального благосостояния в рублевом эквиваленте составил 3,752 трлн. рублей.

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Профицит бюджета РФ составил 3,6%

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Теги: Минфин РФ, бюджет РФ, профицит бюджета, доходы бюджета, расходы бюджета



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