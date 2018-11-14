В Москве продали iPhone за ванну с мелочью

В одном из магазинов Москвы покупатель расплатился за новый iPhone мелочью.

Монеты мужчина доставил в ванне. Речь идет о смартфоне iPhone XS, который продавался по цене 100 тыс. 990 руб. По словам сотрудников магазина, в торговую точку пришла два человека, которые несли ванну, наполненную мелочью. Они изъявили желание купить смартфон, сказав, что в ванной 100 тыс. руб.

Чтобы подсчитать необходимую для покупки мелочь, продавец потратил около двух часов. После этого посетители покинули магазин вместе с ванной, в которой лежали оставшиеся монеты, сообщает РИА "Новости".