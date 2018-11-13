13 Ноября 2018
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Происшествия Челябинская область

Четверых челябинцев осудили за участие в деятельности международной террористической организации

Приволжский окружной военный суд признал виновными четверых челябинцев в участии в деятельности незаконной террористической организации.

Данное преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

Мужчины были активными членами организации "Хизб ут-Тахрир аль Ислами", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Злоумышленники пытались вовлечь в запрещенную организацию новых членов.

Организатор получил 16 лет в колонии строгого режима, остальным дали от 6 до 6,5 лет общего режима.

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Четверых челябинцев осудили за участие в деятельности международной террористической организации

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Теги: Хизб ут-Тахрир аль Ислами, террористы, суд



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