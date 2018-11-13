13 Ноября 2018
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Трамвай с уральским характером против столичных: "Уралтрансмаш" готовит конкурента московским трамваям

В распоряжении редакции Накануне.RU оказались фотографии из цехов "Уралтрансмаша", где вносятся последние штрихи перед первым выходом нового трамвая на екатеринбургские рельсы. Правда, это только испытания единичной модели под номером "415".

На предприятии подтвердили, что сейчас в завершающей стадии подготовка для выхода на так называемые "пробеговые испытания" абсолютно нового современного трамвая.

Удалось выяснить, что испытания будут проходить в Северном депо Екатеринбургского трамвайно-троллейбусного управления. На последнем "Иннопроме" эту модель презентовали широкой общественности, но умышленно закрывали колеса и электродвигатель, опасаясь конкурентов.

уралтрансмаш, трамвай, Екатеринбург, Иннопром(2018)|Фото: nakanune.ru

уралтрансмаш, трамвай, Екатеринбург, Иннопром(2018)|Фото: nakanune.ru

"Не все характеристики были тогда открыты, - говорит собеседник агентства. – Мы помним историю с R-1, когда красивый концепт на деле оказался лишь дорогой презентацией. 415-ый устанавливается, и сегодня это уже можно говорить, на абсолютно новую тележку отечественной разработки. Ей нет аналогов. Она универсальна. У неё огромные перспективы для использования в разных моделях. Её-то и прятали".

Кроме внешнего облика, главной отличительной особенностью от других моделей "Уралтрансмаша" является то, что это первый полностью низкопольный трамвай. Wi-Fi, кондиционеры, информационное табло, зарядка для гаджетов, - все это, обещают, станет обыденностью. У "415-го" можно выделить более широкие двери и более просторное внутреннее пространство.

уралтрансмаш, трамвай, Екатеринбург, Иннопром(2018)|Фото: nakanune.ru

"Наше конкурентное преимущество будет складываться из разных компонентов. Особенно важно, наш трамвай собирается на 95-97 процентов из отечественных комплектующих, так что и последующее сервисное обслуживание не будет зависеть от цен на зарубежных рынках", - заявили в пресс-службе корпорации.

На следующем "Иннопроме" уральское предприятие собирается представить уже трёхсекционную модель, она будет иметь номер 418.

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Трамвай с уральским характером против столичных: "Уралтрансмаш" готовит конкурента московским трамваям

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Теги: уралтрансмаш, трамвай, Иннопром



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