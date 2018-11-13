В Свердловской области обнаружено тело рыбака, считавшегося пропавшим без вести с сентября

В Свердловской области обнаружено тело мужчины, считавшегося пропавшим без вести с середины сентября 2018 года, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения рыбака из Пермского края.

Поиски велись в том числе с привлечением водолазов. Они произвели осмотр водоема на территории Нижнетуринского городского округа.

"В итоге тело без вести пропавшего мужчины было обнаружено. По предварительным данным, признаков насильственной (криминальной) смерти на теле мужчины не установлено", - говорится в сообщении.