Родители из Набережных Челнов пожаловались в прокуратуру на нехватку русскоязычных детских садов

В прокуратуру Татарстана пожаловались на нехватку русскоязычных детских садов в Набережных Челнах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

С обращением выступили активисты "Родительского сообщества Татарстана".

"Прокуратура Татарстана в установленном законом порядке рассмотрит обращение активистов РоСТа, пожаловавшихся на ограничение образовательных прав детей в детсадах автограда. Проверить доводы заявителей будет поручено прокуратуре г. Набережные Челны", - говорится в сообщении.

В Минобрнауки республики опровергли заявления активистов РоСТа. В ведомстве уточнили, что большинство детских садов (111 из 120) в Набережных Челнах имеют в своем составе и русские, и татарские группы. "Родителям, желающим отдать ребенка в русскую группу, рекомендуется при постановке на учет выбрать язык обучения "предпочтительно русский" для получения полного списка 111 детских садов, в которых есть русские группы", - отметили в министерстве.