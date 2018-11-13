Жительницу Шадринска будут судить за смертельные травмы, нанесенные ребенку столовой ложкой
В Шадринске передано в суд уголовное дело в отношении 28-летней женщины.
Ее обвиняют в убийстве маленького мальчика, которое произошло в ноябре прошлого года, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.
Сам ребенок со своей мамой жил у обвиняемой в квартире и последняя по договоренности с матерью должна была присматривать за малышом 2014 года рождения, пока мать находится на работе.
Однако хозяйка квартиры постоянно наказывала мальчика и била его ремнем. В один из дней она и вовсе несколько раз ударила малыша по голове столовой ложкой, а через два дня от полученных травм ребенок умер.