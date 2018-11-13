13 Ноября 2018
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Общество Тюменская область Уральский ФО

В Тюменской области на 5,5% снизилось число зарегистрированных преступлений

По итогам девяти месяцев 2018 г. в Тюменской области отмечается снижение на 5,5% числа зарегистрированных преступлений, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области.

По словам главы региона Александра Моора, достигнуть такого результата помогла совместная работа всех органов и уровней власти. Начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов доложил, что в регионе также отмечена положительная динамика по снижению числа погибших и пострадавших в ДТП, в том числе и детей.

"Снижение смертности на дорогах – самый важный показатель эффективности нашей совместной работы", - подчеркнул губернатор.

Также Юрий Алтынов сообщил, что все чаще причиной серьезных аварий на дорогах становится невнимательность водителей. Он отметил необходимость работы над повышением культуры поведения участников дорожного движения – как пешеходов, так и водителей. Также начальник УМВД сообщил о наметившейся тенденции к снижению числа автовладельцев, управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии, а также сократилось количество повторных случаев управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Однако он отметил, что до сих пор большое количество ДТП происходит по вине пьяных водителей. В этом году в более 100 ДТП по вине пьяных водителей погибли или пострадали люди. Александр Моор отметил, что работу по профилактике "пьяной езды" необходимо продолжать еще активнее.

Также Юрий Алтынов сообщил о ситуации с незаконной миграцией в регионе. Все больше трудовая деятельность иностранцев переходит в правовое поле. В регионе для иностранцев существуют квоты на трудовую деятельность. Директор областного департамента труда и занятости населения Надежда Мазуркевич сообщила, что в основном иностранцы трудятся на стройке Западно-Сибирского нефтехимического комплекса. С завершением реализации этого масштабного проекта существенно уменьшится квота на привлечение иностранных работников.

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В Тюменской области на 5,5% снизилось число зарегистрированных преступлений

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Теги: Александр Моор, преступность, ДТП, Юрий Алтынов



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