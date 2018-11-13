"Вторая жизнь". В Челябинской области отремонтировали 14 спортивных залов

13 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бондаренко - Медведеву: Пора перейти на макарошки

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Спорт Челябинская область

"Вторая жизнь". В Челябинской области отремонтировали 14 спортивных залов

Председатель Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш открыл спортивный зал регионального отделения общества глухих.

Он отметил, что в этом году в регионе отремонтированы уже 14 таких залов.

В 2017 году к Мякушу обратился руководитель регионального отделения "Всероссийского общества глухих" Евгений Безруков и попросил о проведении ремонта. Просьба дошла до губернатора Бориса Дубровского - капремонт в итоге был сделан.

"Из бюджета Южного Урала выделили 1,7 млн рублей - деньги направили на ремонт душевых и санитарных комнат, раздевалок, покраску стен. Полностью заменили покрытие пола, теперь оно соответствует всем требованиям и стандартам для проведения спортивных игр и тренировок", - сообщили Накануне.RU в Заксобрании региона.

Владимир Мякуш поздравил всех присутствующих с открытием обновленного спортзала.

"С каждым годом спорт объединяет все больше людей с ограничениями по состоянию здоровья. Занятия спортом для такой категории людей особенно важны. Это шанс добиться не только спортивных успехов, но и расширить границы своего потенциала", - отметил Мякуш.

После церемонии открытия началась спортивная эстафета, были вручены призы и подарки участникам. Владимир Мякуш пообещал региональному отделению общества глухих помочь с покупкой нового спортивного инвентаря.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Вторая жизнь". В Челябинской области отремонтировали 14 спортивных залов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: спортзал, Челябинск, ремонт, Владимир Мякуш, Борис Дубровский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 359

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети