"Вторая жизнь". В Челябинской области отремонтировали 14 спортивных залов

Председатель Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш открыл спортивный зал регионального отделения общества глухих.

Он отметил, что в этом году в регионе отремонтированы уже 14 таких залов.

В 2017 году к Мякушу обратился руководитель регионального отделения "Всероссийского общества глухих" Евгений Безруков и попросил о проведении ремонта. Просьба дошла до губернатора Бориса Дубровского - капремонт в итоге был сделан.

"Из бюджета Южного Урала выделили 1,7 млн рублей - деньги направили на ремонт душевых и санитарных комнат, раздевалок, покраску стен. Полностью заменили покрытие пола, теперь оно соответствует всем требованиям и стандартам для проведения спортивных игр и тренировок", - сообщили Накануне.RU в Заксобрании региона.

Владимир Мякуш поздравил всех присутствующих с открытием обновленного спортзала.

"С каждым годом спорт объединяет все больше людей с ограничениями по состоянию здоровья. Занятия спортом для такой категории людей особенно важны. Это шанс добиться не только спортивных успехов, но и расширить границы своего потенциала", - отметил Мякуш.

После церемонии открытия началась спортивная эстафета, были вручены призы и подарки участникам. Владимир Мякуш пообещал региональному отделению общества глухих помочь с покупкой нового спортивного инвентаря.