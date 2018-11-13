Правительство рассмотрит сценарий поэтапного отключения аналогового вещания

13 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бондаренко - Медведеву: Пора перейти на макарошки

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

Правительство рассмотрит сценарий поэтапного отключения аналогового вещания

Правительство РФ рассмотрит вопрос о переходе с аналогового на цифровое вещание 15 ноября. Не исключено, что будет принято решение о поэтапном отключении "аналога", заявил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.
Читайте также:

Если будет одобрен такой сценарий, весь процесс займет около полугода.

На первом этапе аналоговый сигнал будет отключен в тех регионах, "которые технически готовы, где население обеспечено необходимым оборудованием".

Второй этап - регионы, где также все готово к отключению "аналога", но из-за климатических особенностей переход на "цифру" целесообразнее не начинать зимой. Третий - все оставшиеся регионы.

Ранее исследование показало, что почти треть телевизоров в стране не готовы к "цифровой революции", которую готовит домохозяйствам правительство РФ. Как следует из экспертных оценок, представленных Минпромторгу, до 30% телевизоров могут остаться с "черным" экраном, если аналоговое ТВ будет отключено в январе.

Планируется, что все регионы страны полностью перейдут на "цифру" в январе 2019 года. Между тем, напомним, в Совете Федерации России, включая спикера Валентину Матвиенко, озабочены переходом страны с аналогового на цифровое вещание, предрекают проблемы в регионах.

Матвиенко заявляла, что сенаторы обратятся в правительство с просьбой принять меры с тем, чтобы россияне не остались без доступа к телевещанию после перехода на "цифру" в 2019 году.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Правительство рассмотрит сценарий поэтапного отключения аналогового вещания

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: цифровое вещание, телевидение, алексей волин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 346

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети