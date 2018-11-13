Правительство рассмотрит сценарий поэтапного отключения аналогового вещания

Правительство РФ рассмотрит вопрос о переходе с аналогового на цифровое вещание 15 ноября. Не исключено, что будет принято решение о поэтапном отключении "аналога", заявил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

Если будет одобрен такой сценарий, весь процесс займет около полугода.

На первом этапе аналоговый сигнал будет отключен в тех регионах, "которые технически готовы, где население обеспечено необходимым оборудованием".

Второй этап - регионы, где также все готово к отключению "аналога", но из-за климатических особенностей переход на "цифру" целесообразнее не начинать зимой. Третий - все оставшиеся регионы.

Ранее исследование показало, что почти треть телевизоров в стране не готовы к "цифровой революции", которую готовит домохозяйствам правительство РФ. Как следует из экспертных оценок, представленных Минпромторгу, до 30% телевизоров могут остаться с "черным" экраном, если аналоговое ТВ будет отключено в январе.

Планируется, что все регионы страны полностью перейдут на "цифру" в январе 2019 года. Между тем, напомним, в Совете Федерации России, включая спикера Валентину Матвиенко, озабочены переходом страны с аналогового на цифровое вещание, предрекают проблемы в регионах.

Матвиенко заявляла, что сенаторы обратятся в правительство с просьбой принять меры с тем, чтобы россияне не остались без доступа к телевещанию после перехода на "цифру" в 2019 году.