13 Ноября 2018
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На концерты "Скриптонита" и "Элджея" в Екатеринбурге могут повысить возрастной ценз до 18+

Российская правозащитница Евгения Чудновец и Уральский родительский комитет требуют от руководителей екатеринбургского клуба "Теле-Клуб" повысить возрастной ценз для концертов известных артистов – Скриптонита и Элджея. Как сообщил Накануне.RU руководитель комитета Евгений Жабреев, вход на концерты артистов, которые состоятся 16 и 24 ноября, хотят сделать от +18.

Общественники также требуют при входе проверять возраст по паспорту. Активисты уже обратились к уполномоченному по правам ребёнка в Свердловской области с просьбой подключить к данному вопросу надзорные органы власти, которые будут проверять нахождение на концертах несовершеннолетних детей. В случае выявления таких подростков, организаторов концертов будут привлекать к ответственности.

Напомним, что сейчас на сайте Теле-Клуба и рекламных афишах указан возрастной ценз на концерт Скриптонита - 16+, а на Элджея - 12+. Общественники считают это прямым нарушением действующего законодательства.

Добавим, что в Сургуте под давлением общественников повысили возрастной ценз на концерты Егора Крида и Элджея под предлогом того, что "данные исполнители своим творчеством пропагандируют употребление алкоголя, экстази и прочих наркотиков, нецензурную брань, развратное и насильственное поведение среди несовершеннолетних".

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На концерты "Скриптонита" и "Элджея" в Екатеринбурге могут повысить возрастной ценз до 18+

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Теги: 18+, возрастной ценз, Скриптонит, Элджей, концерт, УРК, Валерия Чудновец



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