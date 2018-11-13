Жители Челябинской области получили возможность смотреть телевизор в цифровом качестве

13 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бондаренко - Медведеву: Пора перейти на макарошки

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Челябинская область

Жители Челябинской области получили возможность смотреть телевизор в цифровом качестве

Жители Южного Урала получили возможность смотреть телевизор в цифровом формате.

Сейчас населению доступны 10 каналов "цифры" - это "Первый канал", "Россия1", "Матч-ТВ", "НТВ", питерский "5 канал", "Россия К", "Россия24" и "Карусель".

10 января 2019 года отключатся аналоговые федеральные каналы в селах, поселках и городах, где живет менее 100 тыс. человек. В больших городах - Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Миассе - аналоговое вещание пока будет доступно.

Чтобы с комфортом пользоваться цифровым телевидением, нужно купить антенну так называемого дециметрового диапазона, почти все современные телевизоры данный формат вещания поддерживают.

"Если телевизор старого образца, потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку. Приобретение пользовательского оборудования для приема цифрового эфирного сигнала - это разовая процедура", - сообщили Накануне.RU в Законодательном собрании Челябинской области.

Антенна стоит от 300 рублей, а специальная цифровая приставка - около 700 рублей.

В октябре этого года губернатор Челябинской области Борис Дубровский внес в Заксобрание региона законопроект, которым предусмотрены разовая выплата на возмещение расходов, связанных с покупкой и установкой спутникового оборудования в размере не более 6,5 тыс. рублей. Также возместят и расходы на покупку антенны и приставки - но в размере не более 1 тыс. рублей.

Такие льготы могут получить семьи, чей доход на одного человека не превышает величину прожиточного минимума в регионе, одинокие граждане, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также их вдовы, жители блокадного Ленинграда.

На эти цели в этом году потратят более 95 млн рублей, в 2019 году - более 210 млн рублей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Жители Челябинской области получили возможность смотреть телевизор в цифровом качестве

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: эфир, цифровое вещание, Южный Урал, телевидение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 346

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети