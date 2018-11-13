Жители Челябинской области получили возможность смотреть телевизор в цифровом качестве

Жители Южного Урала получили возможность смотреть телевизор в цифровом формате.

Сейчас населению доступны 10 каналов "цифры" - это "Первый канал", "Россия1", "Матч-ТВ", "НТВ", питерский "5 канал", "Россия К", "Россия24" и "Карусель".

10 января 2019 года отключатся аналоговые федеральные каналы в селах, поселках и городах, где живет менее 100 тыс. человек. В больших городах - Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Миассе - аналоговое вещание пока будет доступно.

Чтобы с комфортом пользоваться цифровым телевидением, нужно купить антенну так называемого дециметрового диапазона, почти все современные телевизоры данный формат вещания поддерживают.

"Если телевизор старого образца, потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку. Приобретение пользовательского оборудования для приема цифрового эфирного сигнала - это разовая процедура", - сообщили Накануне.RU в Законодательном собрании Челябинской области.

Антенна стоит от 300 рублей, а специальная цифровая приставка - около 700 рублей.

В октябре этого года губернатор Челябинской области Борис Дубровский внес в Заксобрание региона законопроект, которым предусмотрены разовая выплата на возмещение расходов, связанных с покупкой и установкой спутникового оборудования в размере не более 6,5 тыс. рублей. Также возместят и расходы на покупку антенны и приставки - но в размере не более 1 тыс. рублей.

Такие льготы могут получить семьи, чей доход на одного человека не превышает величину прожиточного минимума в регионе, одинокие граждане, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также их вдовы, жители блокадного Ленинграда.

На эти цели в этом году потратят более 95 млн рублей, в 2019 году - более 210 млн рублей.