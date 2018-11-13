Глава Крыма ввел в Симферополе "внешнее управление"

13 ноября Госсовет Крыма досрочно прекратил полномочия депутата Натальи Маленко, по решению республиканских властей в ближайшее время она станет исполнять обязанности главы Симферополя. Администрация крымского города в полном составе ушла в отставку, как заявляют в пресс-службе Республики Крым, теперь Маленко сформирует новый, собственный состав администрации, передает корреспондент Накануне.RU.

На днях в отставку по требованию главы Крыма Сергея Аксенова был отправлен глава Симферополя Игорь Лукашев, назначенный на пост в сентябре прошлого года. По результатам доклада ревизоров, присланных в Симферополь из правительства Крыма, главу республики не устроила ситуация с ремонтом дорожного покрытия, уборкой городских улиц, жесткой критике подверглась работа городского общественного транспорта. По сути, на прошедшем в конце прошлой недели совещании с участием Сергея Аксенова после доклада по положению в Симферополе главой республики было решено ввести на территории второго крупного города на полуострове внешнее управление в лице как раз Натальи Маленко.

Как уточнили в пресс-службе главы РК, 59-летняя Наталья Маленко с 2006 по 2014 гг. возглавляла Киевский райсовет Симферополя. С 2014 г. работала председателем комитета по труду и здравоохранению парламента Крыма, с 2016 г. заняла пост вице-спикера.