13 Ноября 2018
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Происшествия Свердловская область

В Екатеринбурге из-за пожара в спортзале срочно эвакуировали целую школу

Пожарные справились с огнем в пристрое к спортзалу школы №93 в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня днем поступил сигнал о пожаре в пристрое к отдельно стоящему спортивному залу школы по улице 8 Марта. Благодаря своевременной сработке пожарной сигнализации и автоматической системы оповещения из здания школы эвакуировались 254 человека, в том числе 227 учеников.

пожар в школе №93 в Екатеринбурге(2018)|Фото: vk.com/incekb, Mikhail Kalashnikov

Фото с места ЧП

В течение 15 минут пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение на площади в 15 кв.м. Как отметили в ведомстве, данных о пострадавших не поступало.

Сейчас огнеборцы ведут проливку и разбор сгоревшего спортинвентаря. Причину случившегося выясняют пожарные дознаватели.

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В Екатеринбурге из-за пожара в спортзале срочно эвакуировали целую школу

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Теги: школа, пожар, спортзал, Екатеринбург



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