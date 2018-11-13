13 Ноября 2018
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Александр Моор поручил начать строительство тротуаров в поселке Московский

Губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам личного приема граждан принял решение об обустройстве тротуарами 17 улиц поселка Московский Тюменского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В основном это центральные улицы поселка, которые ведут к школе, поликлинике и детским садам. Средства на обустройство поселка тротуарами предусмотрены в бюджете. Завершены работы будут до 1 октября следующего года.

Жительница тюменского микрорайона "Лесобаза" Сабина Балиханова пожаловалась на нехватку мест в детском саду. Губернатор проинформировал жителей, что в декабре 2019 г. будет построен новый детский сад. Уже определен подрядчик. Средства также предусмотрены в областном бюджете. В микрорайоне "Молодежный" деревни Ушакова до 1 декабря 2020 г. будет построена школа на 360 мест. С просьбой о ее строительстве обратилась Елена Клименко. Спортивная структура поселка Андреевского пополнится футбольным полем. Об этом, по поручению жителей поселка, просила Лениза Мавлютова.

Кроме того, Александр Моор проинформировал тюменцев о мероприятиях по капитальному ремонту ул. Полевой на участке от ул. Степана Халтурина до ул. Пролетарской. Проектом предусмотрено переустройство инженерных коммуникаций, устройство сетей ливневой канализации, наружного освещения, приведение геометрических параметров проезжей части и тротуаров в нормативное состояние.

Также губернатор Александр Моор рассмотрел обращение заслуженного тренера РСФСР, исполнительного директора Федерации велоспорта Тюменской области Геннадия Федорова и заявил, что строительство велосипедной базы в парке Затюменский будет завершено к началу нового велосезона. Сейчас на объекте возводится здание велобазы, площадью 371 кв. м. На приобретение и установку здания велобазы средства выделены из бюджета города Тюмени. Велобаза будет оснащена необходимым спортивным инвентарем. Завершится установка до конца года.

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Александр Моор поручил начать строительство тротуаров в поселке Московский

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Теги: Александр Моор, личный прием, тротуары, детский сад, школа



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