Александр Моор подтвердил заинтересованность в развитии тепличного инвестпроекта

Губернатор Тюменской области Александр Моор обсудил перспективы развития тепличного комбината "ТюменьАгро" с гендиректором "Технологии тепличного роста" Сергеем Рукиным и директором "ТюменьАгро" Алексеем Кремлевым во время рабочей встречи, которая прошла в деревне Нариманова, на территории тепличного комплекса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Вместе с губернатором действующие теплицы осмотрел замгубернатора и директор областного департамента АПК Владимир Чейметов. Они ознакомились с технологией выращивания овощей, с работой линий по их сортировке и упаковке.

В рамках рабочей встречи стороны обсудили достигнутые производственные показатели и планы по дальнейшему расширению площадей комплекса. Александр Моор подчеркнул, что власти региона рассматривают АПК как один из ключевых драйверов укрепления экономики Тюменской области. Глава региона отметил, что "ТюменьАгро" - пример эффективного управления, клиентоориентированности и внедрения современных методов работы.

"Мы заинтересованы в развитии проекта и продолжим его поддержку", – сообщил губернатор.

Добавим, что "ТюменьАгро" зарегистрировано в 2013 г. В 2014 году начато строительство первой очереди тепличного комбината. В сентябре 2015 года осуществлен ввод в эксплуатацию. Производственная площадь теплиц первой очереди составила 11 га, проектная мощность комбината – 8,95 тыс. тонн овощей в год. Объем инвестиций — 2,2 млрд руб. В феврале состоялось торжественное открытие первой очереди теплиц "ТюменьАгро".

В 2015 году предприятие приступило к реализации второй очереди. Для расширения производства были созданы новые производственные отделения общей площадью 5 га. В ноябре их ввели в эксплуатацию. Проектная мощность теплиц - 3,835 тыс. тонн овощей в год. Объем инвестиций превысил 1,3 млн руб.

Компания поставляет продукты в регионы Уральского Федерального округа. Кроме того, заключены договоры со всеми ведущими продуктовыми федеральными сетями: "Пятерочка", "Карусель", "Перекресток" и "Магнит".

Отметим, что в этом году инвестор принял решение о строительстве третьей очереди тепличного комплекса. Производственная мощность составит до 15 га. Проект будет реализован за счет льготного инвестиционного кредита, предоставляемого АО "Россельхозбанк". Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на следующий год.

Объем овощной продукции после выхода на проектную мощность составит по третьей очереди комбината 14 тыс. тонн овощей в год.