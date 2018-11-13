13 Ноября 2018
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Происшествия Свердловская область

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии улицы и автомобили затопило кипятком

В Екатеринбурге прорвало трубу с кипятком. В результате аварии пострадали несколько машин.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о повреждении трубопровода горячего водоснабжения диаметром 500 мм по улице Мельникова в уральской столице поступил сегодня днем. В результате образовался провал грунта площадью около 50 кв.м, а несколько автомобилей оказались в горячей воде. Из одного из них сотрудниками МЧС на руках были эвакуированы два человека. Также пожарные помогали людям безопасно переходить залитые водой участки дороги.

коммунальная авария в Екатеринбурге(2018)|Фото: yandex.ru/local/users/2066907

коммунальная авария в Екатеринбурге(2018)|Фото: yandex.ru/local/users/2066907

Как уточнили в ведомстве, в результате аварии горячей водой оказался подтоплен подвал и первый этаж расположенного рядом детского сада №28 на улице Крылова. Сейчас пожарные с помощью гидроэлеватора откачивают из помещений горячую воду, им помогают специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании. В самое ближайшее время дети будут отправлены вместе с родителями домой.

По информации ЕТК, ремонтные работы ведутся без отключения потребителей, а отопление и горячее водоснабжение обеспечивается со сниженными параметрами. На месте работают 15 специалистов и пять единиц техники.

Как сообщили Накануне.RU в компании, ремонт планируется завершить до 23.00, но работники приложат все усилия, чтобы управиться раньше.

коммунальная авария в Екатеринбурге(2018)|Фото: vk.com, Олег Махмудов

коммунальная авария в Екатеринбурге(2018)|Фото: vk.com, Олег Махмудов

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В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии улицы и автомобили затопило кипятком

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Теги: авария, прорыв, кипяток, Екатеринбург



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