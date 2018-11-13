Бывший силовик назначен председателем Счётной палаты Екатеринбурга

13 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бондаренко - Медведеву: Пора перейти на макарошки

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область Уральский ФО

Бывший силовик назначен председателем Счётной палаты Екатеринбурга

Депутаты гордумы Екатеринбурга утвердили кандидатуру бывшего силовика Андрея Парунина на пост главы Счётной палаты города, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На заседании думы он рассказал, что уже ознакомился с материалами Счётной палаты и наметил планы по работе.

"Мы проведем проверку финансовой, хозяйственной деятельности муниципальных предприятий", - заявил Парунин.

Андрею Парунину 42 года, он бывший силовик, закончил школу милиции МВД России и работал заместителем управления ФКУ "Уральское окружное управление материально-технического снабжения МВД России".

Напомним, что ранее Счётную палату возглавлял Алексей Бубнов, в октябре его назначили заместителем главы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Бывший силовик назначен председателем Счётной палаты Екатеринбурга

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Андрей Парунин, счетная палата екатеринбурга



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 347

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети