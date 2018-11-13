Бывший силовик назначен председателем Счётной палаты Екатеринбурга

Депутаты гордумы Екатеринбурга утвердили кандидатуру бывшего силовика Андрея Парунина на пост главы Счётной палаты города, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На заседании думы он рассказал, что уже ознакомился с материалами Счётной палаты и наметил планы по работе.

"Мы проведем проверку финансовой, хозяйственной деятельности муниципальных предприятий", - заявил Парунин.

Андрею Парунину 42 года, он бывший силовик, закончил школу милиции МВД России и работал заместителем управления ФКУ "Уральское окружное управление материально-технического снабжения МВД России".

Напомним, что ранее Счётную палату возглавлял Алексей Бубнов, в октябре его назначили заместителем главы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии.