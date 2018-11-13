Юристы: Изъятие "невостребованных" вкладов в бюджет лишит банкиров прибыли

Невостребованные вклады россиян могут пополнить российский бюджет на миллиарды рублей. Проект в следующем году планируют внести депутаты Госдумы. Сегодня средства, по разным причинам забытые вкладчиками в банках, безвозмездно достаются кредитным организациям, а в случае принятия проекта они станут собственностью государства. Для защиты интересов держателей вкладов закон должен разрешать изъятие вкладов только после длительных сроков и оставить за наследниками право вернуть деньги из бюджета.

Законодателям, в первую очередь, нужно определиться с понятием "невостребованные средства", сейчас оно отсутствует в законе, рассказал Накануне.RU член Московской областной коллегии адвокатов Евгений Шмидт.

"В России существует понятие "собственность", деньги, которые вы положили в банк, ваша собственность. Если вы не приходите за ними какое-то продолжительное время, они становятся невостребованными. Другой вариант – установлен факт смерти владельца вклада, но у него могут быть родственники, которые просто не знают о вкладе", – пояснил адвокат.

Наследование – сложная тема, говорит Шмидт и напоминает историю судов еврейских общин с крупнейшими швейцарскими банками. В кредитных организациях после Второй мировой войны остались средства погибших от рук нацистов евреев. "Мертвые вклады", о размере которых никто не знал, пытались отсудить национальные общины.

"Процедурная сложность состоит в том, как наследники узнают о счетах родственников, которые могут признать невостребованными. Срок, после которого государство будет изымать вклад в пользу бюджета, должен быть достаточно большим, не меньше 10 лет. Потому что в течение этого времени можно подавать различные иски. Есть понятие начала течения исковой давности – это момент, когда лицо узнало о нарушении прав. Чтобы не доводить до формирования судебной практики, нужно предусмотреть отдельной статьей возврат средств в случае появления наследников", – считает адвокат.

Невостребованный вклад не означает, что он ничейный, подтверждает доктор юридических наук Сергей Комаров. Помимо наследников, у владельца вклада могут быть невыполненные обязательства. Изымать вклад можно, лишь убедившись, что он является выморочным имуществом.

"Сейчас на этих вкладах делают деньги банки: они пользуются вкладами, "гоняют" проценты, дают нам кредиты. Поэтому инициатива депутатов – изъятие средств у банков, а не только у вкладчиков. Банки должны иметь какую-то связь с вкладчиком, эту информацию у них можно запросить. Я "за" инициативу, лучше деньги пойдут в бюджет, на пенсионеров и малообеспеченных, чем банкам, которые дают кредиты под 15-30%", – сообщил Накануне.RU юрист.

С ним соглашается Евгений Шмидт: "Государство, по-видимому, хочет напомнить банкам, что неосновательное обогащение в России запрещено. И в этом есть какое-то разумное зерно".