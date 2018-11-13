13 Ноября 2018
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"После Сталина Ленин. Он его как бы выдвинул. Потом Брежнев, Ельцин, ой, нет, хотя да". Блондинка поразила знанием истории

В соцсетях активно шерят видео, на котором юная блондинка рассказывает свой вариант современной истории отечества. Ситуация в ролике напоминает экзамен, за спиной девушки висит карта, но невозможно точно сказать, так ли это и где именно происходит действие. "Экзаменатор" предлагает героине перечислять правителей по порядку.

"Сначала был Сталин, после Сталина был Ленин", - загибает пальцы девушка и уточняет: "Ульянов, он родился 22 апреля".

"После Ленина был Брежнев. После Брежнева был Ельцин... ой, нет, а, да, нет, да - Брежнев, потом Ельцин. И  потом Путин", - на этом пальцы на руке девушки заканчиваются. "Президент!" - подчеркивает она.

"Экзаменатор" спрашивает, был ли там где-то Черномырдин, а также Громыко или Андропов. "Был, - соглашается блондинка, - но я не знаю про него, не надо мне такие фамилии задавать".

"Правильно я понимаю, что Сталин выдвинул Ленина?" - уточняет "экзаменатор", девушка отвечает утвердительно и что-то изображает руками, возможно, как происходило выдвижение. Мужчина продолжает: "А Ленин участвовал в Великой отечественной войне? Кем он был?". "Война была при Сталине", - с нажимом отвечает девушка. "А потом был Ленин?" - спрашивает мужчина, снимающий видео. Девушка соглашается, но в этот момент у нее звонит телефон и она переключается с отечественной истории на текущие дела. "Экзаменатор" продолжает спрашивать, на каких фронтах служил Ленин и в каких родах войск, но девушка уже не отвечает.

 

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"После Сталина Ленин. Он его как бы выдвинул. Потом Брежнев, Ельцин, ой, нет, хотя да". Блондинка поразила знанием истории

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Теги: сталин, ленин, ельцин, блондинка, история, егэ



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