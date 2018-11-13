13 Ноября 2018
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Происшествия Свердловская область

Экс-директор екатеринбургской школы получила срок за мошенничество и служебный подлог

Суд в Екатеринбурге вынес приговор 44-летней женщине, ранее работавшей директором одной из средних школ. Ее признали виновной в мошенничестве и нескольких эпизодах служебного подлога.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в 2016 году директриса фиктивно трудоустроила свою родственницу на должности уборщицы и лаборанта, при этом последняя никакой работы на самом деле не выполняла. Чтобы все выглядело законно, начальница изготовила подложные документы (приказ о приеме на работу, трудовой договор и приказ о совмещении должностей), а затем вносила ложные сведения в табели учета рабочего времени и приказы о поощрении. Таким способом директор похитила из бюджета более 90 тысяч рублей, которые перечислялись на банковскую карту якобы работающей родственницы. В дальнейшем мошенница снимала деньги и оставляла себе.

Уже в суде обвиняемая выразила желание возместить причиненный ее преступлениями ущерб. С учетом этого и ряда других смягчающих обстоятельств ей назначено 2,5 года лишения свободы условно.

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Экс-директор екатеринбургской школы получила срок за мошенничество и служебный подлог

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Теги: директор, школа, мошенничество, Екатеринбург



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