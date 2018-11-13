13 Ноября 2018
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Расходы на работу главы Екатеринбурга увеличатся в два раза

Расходы на работу главы Екатеринбурга Александра Высокинского в 2019 г. увеличатся почти в два раза. На содержание мэра потратят 5 млн 402 тыс. руб., передает корреспондент Накануне.RU.

В 2020 г. на мэра планируют потратить еще на 200 тыс. больше. Такие цифры заложены в проекте бюджета города.

На содержание гордумы Екатеринбурга в 2019 г. выделят 175,4 млн руб., это больше, чем в нынешнем, на более чем 20%.

Напомним, новый состав думы избран в сентябре 2018 г., депутаты назначили главой Александра Высокинского, который ранее работал заместителем губернатора Свердловской области.

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Расходы на работу главы Екатеринбурга увеличатся в два раза

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Теги: Александр Высокинский, расходы на главу



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