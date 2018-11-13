В Кургане чуть не взлетел на воздух ангар: пожарные вовремя успели вынести газовые баллоны

Зауральские пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов в горящем ангаре.

Сообщение о пожаре поступило в 8.46 13 ноября - говорилось, что горит ангар на улице Омской в Кургане, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

Сообщили о пожаре слишком поздно, поэтому когда пожарные прибыли на место, огонь уже распространился на площади в 600 квадратных метров.

Сотрудники МЧС вынесли из горящего ангара 6 газовых баллонов, технику - 3 грузовых и 1 легковой автомобили - спасти не удалось.