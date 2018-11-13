Глава Зауралья поручил провести тотальные проверки районных больниц

Глава Курганской области Вадим Шумков поручил провести тотальные проверки всех районных больниц Зауралья.

Шумков попросил обратить внимание на состояние ремонта в учреждениях, на обеспеченность лекарствами и на состояние материально-технической базы больниц, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Врио губернатора отметил, что ему поступает очень много жалоб и обращений от населения, касающихся именно ситуации по районным больницам в регионе.

"Я сам был в нескольких ЦРБ, обращения по больницам поступают на мой аккаунт, общая проблематика понятна", - добавил Шумков.