13 Ноября 2018
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Общество Курганская область

Глава Зауралья поручил провести тотальные проверки районных больниц

Глава Курганской области Вадим Шумков поручил провести тотальные проверки всех районных больниц Зауралья.

Шумков попросил обратить внимание на состояние ремонта в учреждениях, на обеспеченность лекарствами и на состояние материально-технической базы больниц, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Врио губернатора отметил, что ему поступает очень много жалоб и обращений от населения, касающихся именно ситуации по районным больницам в регионе.

"Я сам был в нескольких ЦРБ, обращения по больницам поступают на мой аккаунт, общая проблематика понятна", - добавил Шумков.

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Глава Зауралья поручил провести тотальные проверки районных больниц

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Теги: Вадим Шумков, ЦРБ, проверка, Зауралье, ремонт



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