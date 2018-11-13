13 Ноября 2018
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Происшествия Курганская область

В Кургане ищут без вести пропавшего мужчину

В Кургане без вести пропал взрослый мужчина 1981 года рождения.

Константин С. вышел из дома еще 14 сентября по адресу Анфиногенова, 11, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

До настоящего момента никто не знает где он находится.

Константин среднего роста - около 170 см, плотного телосложения, карие глаза, короткие черные волосы с залысинами. Он был одет в синие джинсы, синюю толстовку, черную футболку с голубым воротником и черные кроссовки с белыми полосами.

Следователи просят всех, кто знает что-либо о местонахождении Константина, обратиться в отдел на Савельева, 18 или позвонить по телефону 8 (3522) 23-88-31, 23-90-50.

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В Кургане ищут без вести пропавшего мужчину

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Теги: пропал, мужчина, розыск, СК



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