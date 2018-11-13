Невостребованные вклады могут передать в бюджет

новым источником пополнения бюджета могут стать вклады россиян. Речь идет о так называемых невостребованных вкладах, на которых хранятся миллиарды рублей.

предложение изъять эти средства в пользу бюджета обсуждают депутаты Госдумы, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, мера может коснуться и средств номинальных держателей ценных бумаг, которые себя никак не проявляют и не получают дивиденды, сообщает РИА новости.

Для этих средств может быть создан отдельный фонд. По словам Аксакова предложения уже просчитаны, инициаторами проекта могут стать депутаты.

"В следующем году плотно займемся, сейчас завершим, что у нас накопилось", - сказал Аксаков.