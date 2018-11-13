В Челябинске один из начальников РЖД отправится под суд за взятку

В Челябинской области будут судить работника железной дороги за получение взятки.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СКР, фигурантом уголовного дела стал начальник одного из подразделений Челябинской дирекции материально-технического обеспечения ОАО "РЖД".

В августе текущего года 49-летний мужчина получил от представителя коммерческой организации взятку в 35 тыс. руб. за предоставление в пользование данной организации крана на железнодорожном ходу.

Уголовное дело против злоумышленника уже направлено в суд.