В Челябинске один из начальников РЖД отправится под суд за взятку
В Челябинской области будут судить работника железной дороги за получение взятки.
Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СКР, фигурантом уголовного дела стал начальник одного из подразделений Челябинской дирекции материально-технического обеспечения ОАО "РЖД".
В августе текущего года 49-летний мужчина получил от представителя коммерческой организации взятку в 35 тыс. руб. за предоставление в пользование данной организации крана на железнодорожном ходу.
Уголовное дело против злоумышленника уже направлено в суд.