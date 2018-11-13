13 Ноября 2018
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Общество В России

6 млн россиян оказались невыездными из-за долгов

Около 6 млн россиян не могут выехать из страны, так как им закрыт доступ за границу из-за долгов.

Как сообщил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов, жители России избавились от задолженностей в размере 5 млрд руб., а за счет того, что неплательщиков временно ограничили в пользовании специальным правом управления автомобилями, удалось погасить долги в размере более 2 млрд руб.

С начала текущего года удалось взыскать более 4 млрд руб. с 300 тыс. россиян-должников.

Ранее ФССП подсчитала совокупные долги граждан. Жители России задолжали в общей сложности 3,8 трлн руб., сообщает "Интерфакс".

Тем временем, количество жалоб россиян на незаконные действия коллекторов, которые поступили в Федеральную службу судебных приставов, увеличилось в текущем году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 30%.

Как сообщил глава ФССП Дмитрий Аристов, за восемь месяцев поступило 14 тыс. обращений по поводу действий коллекторов. Также в ФАС сообщили о росте количества заведенных дел по защите прав физических лиц при возврате просроченной задолженности.

"За восемь месяцев составлено более 1 тыс. протоколов, что на 21% больше, чем за весь 2017 год", - сказал Аристов, добавив, что из 210 зарегистрированных организаций 37 привлекались к административной ответственности.

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6 млн россиян оказались невыездными из-за долгов

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Теги: долги, ФССП, неплательщики



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