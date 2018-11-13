13 Ноября 2018
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Общество Дальневосточный ФО Магаданская область

Носов: по маршруту Магадан - Эвенск будут летать новые L-410

На Колыме продолжится выполнение перелетов из Магадана в Эвенск.

Как сообщили Накануне.RU в региональном правительстве, такое заявление сделал губернатор региона Сергей Носов. По его словам, до конца года полеты будут выполняться на Ан-24 дважды в неделю. С 9 января по данному направлению начнут летать новые самолеты L-410.

Закуплено четыре лайнера, три из которых доставят в регион в декабре. Четвертый L-410, как предполагается, будет выполнять медицинские функции и, если нужно, осуществлять не только перевозку врачей, но и специальное оборудование и выполнять другие задачи.

По словам Носова, власти будут заниматься развитием сети перелетов между населенными пунктами. "Здесь очень важно подобрать правильное время вылета и прилёта, чтобы пассажиры могли успеть на рейс Магадан - Москва и чтобы внутрирегиональные перевозки были связаны между собой", - заявил губернатор.

Также власти Магаданской области будут добиваться приобретения новых вертолетов.

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Носов: по маршруту Магадан - Эвенск будут летать новые L-410

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Теги: Магадан, авиаперелет, рейс



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