12 Ноября 2018
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Общество В России

Идея ГИБДД о введении штрафа за опасное вождение нашла поддержку в Госдуме

Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий должна быть достаточно высокая ответственность, заявил зампред комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Сергей Бидонько, комментируя инициативу ГИБДД о введении штрафа за опасное вождение.

Как ранее сообщало Накануне.RU, предлагаемый размер штрафа5 тысяч рублей.

По мнению Бидонько, такая инициатива "в принципе, обоснована".

"Очень много провоцируется ситуаций, которые приводят к ДТП на дорогах, — цитирует его RT. — Поэтому, конечно, должна быть достаточно высокая ответственность, для того чтобы предотвратить аварии".

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Идея ГИБДД о введении штрафа за опасное вождение нашла поддержку в Госдуме

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Теги: Госдума РФ, Сергей Бидонько, ГИБДД, опасное вождение, ДТП, штраф



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