Идея ГИБДД о введении штрафа за опасное вождение нашла поддержку в Госдуме

Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий должна быть достаточно высокая ответственность, заявил зампред комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Сергей Бидонько, комментируя инициативу ГИБДД о введении штрафа за опасное вождение.

Как ранее сообщало Накануне.RU, предлагаемый размер штрафа — 5 тысяч рублей.

По мнению Бидонько, такая инициатива "в принципе, обоснована".

"Очень много провоцируется ситуаций, которые приводят к ДТП на дорогах, — цитирует его RT. — Поэтому, конечно, должна быть достаточно высокая ответственность, для того чтобы предотвратить аварии".