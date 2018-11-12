В нижнетагильской колонии открыли торговый павильон

В исправительной колонии (ИК) №12 города Нижний Тагил после ремонта состоялось открытие торгово-выставочного павильона продукции, производимой учреждением. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Магазин существует при учреждении уже не первый год. Начальником ИК Игорем Панкратовым была предложена идея расширить и отремонтировать помещение, был проведён капитальный ремонт.

В павильоне представлены товары народного потребления — шахматы, нарды, различные сувениры из дерева, камня и металла, а также кованные изделия и линия деревянной мебели с брошированием. Дополнительно имеется каталог продукции, который в своём ассортименте насчитывает около ста различных наименований.



Представленную продукцию могут приобретать как сотрудники учреждения, так и посетители колонии.