Жителей и гостей Сочи предупредили о возможных смерчах над морем

Жителей и гостей Сочи предупредили о возможных смерчах над морем, передает "Интерфакс" со ссылкой на региональный главк МЧС.

"В ближайшие 1-3 часа, а также в течение суток 13 и 14 ноября на участке поселков Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели рекомендуют оказавшимся на открытой местности немедленно укрыться в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине и плотно прижаться к земле.

Защититься от летящих обломков и осколков стекла можно с помощью листов фанеры, картонных и пластмассовых ящиков, а также других подручных средств, отметили в МЧС.