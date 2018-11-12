12 Ноября 2018
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Общество Южный ФО

Жителей и гостей Сочи предупредили о возможных смерчах над морем

Жителей и гостей Сочи предупредили о возможных смерчах над морем, передает "Интерфакс" со ссылкой на региональный главк МЧС.

"В ближайшие 1-3 часа, а также в течение суток 13 и 14 ноября на участке поселков Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели рекомендуют оказавшимся на открытой местности немедленно укрыться в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине и плотно прижаться к земле.

Защититься от летящих обломков и осколков стекла можно с помощью листов фанеры, картонных и пластмассовых ящиков, а также других подручных средств, отметили в МЧС.

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Жителей и гостей Сочи предупредили о возможных смерчах над морем

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Теги: МЧС, Сочи, смерч, черное море



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