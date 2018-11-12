Тюменским пенсионерам в рамках акции "#bezПожара" бесплатно устанавливают дымовые счетчики

В Тюмени участились случаи, когда пенсионерам за наличный расчет предлагают установить датчики дыма, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

В департаменте социального развития Тюменской области напоминают, что в рамках благотворительного проекта "#bezПожара" монтаж датчиков дыма в жилых помещениях тюменцев производится бесплатно.

Представители регионального благотворительного фонда "Старшее поколение" вместе с департаментом безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени проводят установку автономных дымовых извещателей в домах многодетных малоимущих семей, одиноких пожилых людей и семей, состоящих на учете в межведомственном банке данных группы особого внимания.