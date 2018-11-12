12 Ноября 2018
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Экономика Свердловская область Уральский ФО

Крупные заводы Нижнего Тагила потратят 2 млрд рублей на снижение выбросов

В Нижнем Тагиле крупные предприятия - АО "ЕВРАЗ НТМК", ОАО "Высокогорский ГОК", АО "НПК Уралвагонзавод" вложат более двух млрд рублей в модернизацию производственного оборудования, чтобы снизить выбросы загрязняющих веществ в воздух до 2024 года. Такие поправки были внесены в проект комплексного плана по улучшению экологической обстановки в городе, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.
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На сегодняшний день весь проект содержит 19 мероприятий, которые будут реализовывать промышленные предприятия города. В результате корректировки проекта в план вошли мероприятия, напрямую связанные с сокращением выбросов. Кроме того, планируется перевести автотранспорт на газомоторное топливо.

"При условии выполнения запланированных мероприятий снижение объема загрязняющих веществ в атмосферный воздух Нижнего Тагила от стационарных источников составит 25,7 тыс. тонн или 18,5%. Однако для достижения 20% снижения выбросов, как того требует национальный проект, план будет постепенно дополнен мероприятиями по сокращению выбросов от средних и мелких предприятий города", – отметил министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов.

Напомним, что Нижний Тагил вошел в майский указ президента РФ как город с неблагополучной экологической обстановкой. Согласно указу, в Нижнем Тагиле и в ряде других городов за шесть лет должны быть снижены выбросы на 20%.

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Крупные заводы Нижнего Тагила потратят 2 млрд рублей на снижение выбросов

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Теги: проект, экология, вредные выбросы, заводы, Нижний Тагил



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