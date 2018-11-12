Фасад здания поликлиники в Копейске, которую назвали худшей в Челябинской области, отремонтируют в 2019 году

В здании филиала детской поликлиники в Копейске, который стал худшим медучреждением по итогам фотоконкурса ОНФ, уже завершены ремонтные работы. В 2019 году начнется ремонт фасада. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Напомним, на удручающее состояние медицинского учреждения обратила внимание местная жительница, которая стала одним из победителей конкурса ОНФ.

В пресс-службе областного минздрава рассказали, что в здании располагались кабинеты детской и взрослой поликлиник Копейска.

"Здание действительно старое и требует замены. Соответствующая заявка направлена в Минстрой для включения в перечень объектов капитального строительства до 2020 года. Сейчас медицинская помощь по данному адресу не оказывается, пациентов принимают в других подразделениях". – отметили в ведомстве.

В настоящий момент в помещении завершены ремонтные работы и в ближайшее время возобновится прием. Фасад здания планируется отремонтировать в следующем году.