12 Ноября 2018
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В Екатеринбурге открывается Генконсульство Узбекистана

13 ноября в Екатеринбурге торжественно откроют Генконсульство Республики Узбекистан. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, в этот день пройдет ряд мероприятий, направленных на расширение сотрудничества Свердловской области и Узбекистана.

В 09.30 в гостинице "Атриум Палас Отель" пройдет презентация туристического потенциала республики "Путешествуй по Узбекистану!" с участием министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой и членов делегации Узбекистана.

Сама церемония открытия консульства начнется с поднятия флага Республики в 10.30. В рамках мероприятия также запланированы презентации культурно-рекреационных возможностей, развития гастрономического, эко и горнолыжного туризма в Узбекистане.

Напомним, 6 ноября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный консул Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов обсудили перспективные направления взаимодействия между регионом и республикой. Одним из направлений сотрудничества может стать туризм.

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В Екатеринбурге открывается Генконсульство Узбекистана

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Теги: Генконсульство, Узбекистана



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