12 Ноября 2018
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Общество Тюменская область

В Тюмени чиновники и перевозчики договорились, можно ли высаживать безбилетников-детей на мороз

В Тюмени состоялось совещание, на котором городские чиновники и представители компаний-перевозчиков обсудили, как быть водителям и кондукторам автобусов, если у пассажира-ребенка не оказалось денег на проезд. Одной из предложенных мер стало сообщение о таком случае в комиссию по делам несовершеннолетних, чтобы ее сотрудники провели с родителями беседу.
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Напомним, в начале ноября в Тюмени 11-летнюю пассажирку автобуса высадили из транспорта, потому что она не смогла заплатить за свой проезд. Девочка села в автобус, чтобы добраться домой после занятий по английскому. Но по ошибке перепутала маршрут, и автобус увез ее к ТЭЦ-2. Денег на дальнейший проезд у юной тюменки не оказалось, а телефон сломался. Она обратилась за помощью к прохожим, а позже – к кондуктору автобуса, однако взрослые не стали ей помогать, а кондуктор не пустил в транспорт без оплаты. 11-летней девочке пришлось пять часов идти домой по обочине пешком. Аналогичные случаи происходили в городе в декабре 2016 и январе 2018 гг.

Заместитель главы Тюмени Максим Афанасьев заявил, что проблему необходимо решать комплексно: как с водителями и кондукторами, так и с родителями и детьми. Информацию о правилах поведения в опасных ситуациях необходимо довести сначала до детей: проинструктировать, как действовать, если закончились деньги на транспортной карте или ребенок сел на другой автобус.

"Каждый должен знать, как себя вести и куда обратиться за помощью", - заявил чиновник.

междугородние автобусы(2010)|Фото: Накануне.RU

По словам заместителя директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта мэрии Евгения Ташланова, есть много случаев, когда детей не высаживали из автобусов, а довозили до нужной им остановки. Он уверен, что если ребенок оказался в транспорте без денег, решить проблему можно, связавшись с родителями.

"Можно сфотографировать транспортную карту, затраты перевозчику компенсируют", - сказал Ташланов.

Другое решение проблемы участники дискуссии увидели в том, что, если у ребенка нет денег на транспортной карте и в кошельке, следует проинформировать комиссию по делам несовершеннолетних. Ее сотрудники должны связаться с родителями и не допустить такого впредь.

В ближайшее время тему высадки детей из автобусов обсудят на родительских собраниях в школах. Их посетят специалисты городского департамента дорожной инфраструктуры и общественных организаций.

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В Тюмени чиновники и перевозчики договорились, можно ли высаживать безбилетников-детей на мороз

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Теги: ребенок, кондуктор, водитель, оплата проезда, совещание, Тюменьавтотранс



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