Медведев сменил руководителя своего протокола

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Сергея Соболева руководителем протокола председателя правительства РФ - заместителем руководителя аппарата кабмина. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Ранее премьер освободил от этой должности Марину Ентальцеву по ее просьбе, передает Regnum.

Соболев до этого занимал пост директора департамента протокола правительства.

В сентябре Медведев освободил Наталью Тимакову от должности своего пресс-секретаря, на ее место пришел первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Олег Осипов. Тимакова перешла во Внешэкономбанк.

В 2013 году произошел казусный случай с участием Тимаковой, Ентальцевой и вице-премьера Аркадия Дворковича. Охрана президента Владимира Путина не пустила их в резиденцию Бочаров ручей. Проехать пост на въезде машине с чиновником удалось лишь после звонка Дмитрию Медведеву.

"Безопасность есть безопасность, бывают заминки", - прокомментировал тогда РБК пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.