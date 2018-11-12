12 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Коммунист стал главой Хакасии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России

Медведев сменил руководителя своего протокола

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Сергея Соболева руководителем протокола председателя правительства РФ - заместителем руководителя аппарата кабмина. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Ранее премьер освободил от этой должности Марину Ентальцеву по ее просьбе, передает Regnum.

Соболев до этого занимал пост директора департамента протокола правительства.

В сентябре Медведев освободил Наталью Тимакову от должности своего пресс-секретаря, на ее место пришел первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Олег Осипов. Тимакова перешла во Внешэкономбанк.

В 2013 году произошел казусный случай с участием Тимаковой, Ентальцевой и вице-премьера Аркадия Дворковича. Охрана президента Владимира Путина не пустила их в резиденцию Бочаров ручей. Проехать пост на въезде машине с чиновником удалось лишь после звонка Дмитрию Медведеву.

"Безопасность есть безопасность, бывают заминки", - прокомментировал тогда РБК пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Медведев сменил руководителя своего протокола

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дмитрий медведев, марина ентальцева, сергей соболев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 283

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети