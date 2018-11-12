Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, вызванный в сборную России, не сможет сыграть против Германии и Швеции

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов, вызванный в сборную России по футболу, не поможет национальной команде из-за травмы, передает корреспондент Накануне.RU.

Игрок получил повреждение во вчерашней игре армейцев с питерским "Зенитом" (2:0). Ахметова заменили во втором тайме, он не мог продолжать встречу.

Как сообщается в официальном Твиттере сборной России, Ильзат пропустит ноябрьский сбор команды. Полузащитнику пожелали скорейшего выздоровления.

Напомним, в ноябре подопечным Станислава Черчесова предстоят игры против Германии и Швеции.

Ранее стало известно, что Ильзатом Ахметовым всерьез заинтересовалась итальянская "Рома".