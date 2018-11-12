12 Ноября 2018
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"Переход по льду запрещен". В Екатеринбурге появились предупреждающие таблички возле городских водоемов

В Екатеринбурге по периметру Городского пруда выставили около 80 аншлагов, предупреждающих горожан об опасности нахождения на льду. Такие таблички традиционно устанавливают с началом ледостава и убирают уже весной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

Таблички с надписью: "Переход (переезд) по льду запрещен" появились в местах, где люди часто пытаются пройти по льду. Специалисты выставили предупреждающие аншлаги на городских водоемах, расположенных в их зонах ответственности.

Специалисты отмечают, что большинство происшествий на льду происходят по вине самих жителей и их безответственного отношения к безопасности. Спасатели напоминают, что лед на городских водоемах всегда менее прочен, чем на загородных. Особенно опасны водоемы в нынешнее время года, так как прочный покров еще не успел сформироваться.

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"Переход по льду запрещен". В Екатеринбурге появились предупреждающие таблички возле городских водоемов

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Теги: переход по льду, водоемы, знак, предупреждение



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