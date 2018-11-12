В Челябинске после забастовки водителей автобусов прокуратура просит возбудить уголовное дело на замдиректора городского транспорта

В Челябинске прокуратура после проверки по факту задержки зарплаты водителям автобусов требует возбудить уголовное дело на заместителя директора ООО "Общественный городской транспорт".

Напомним, 2 ноября водители челябинских автобусов не вышли в рейсы из-за невыплаченной зарплаты.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, замдиректора данного предприятия одновременно является руководителем частной компании – ООО "Первая гильдия+". Он организовал движение автобусов общественного транспорта на маршрутах, которые также обслуживало ООО "Первая гильдия+".

Это привело к тому, что выручка на маршрутах общественного транспорта снизилась.

Кроме того, он приобрел шесть автобусов и передал их по договору аренды ООО "Общественный городской транспорт" по завышенной цене.

"Таким образом, подготовил и обеспечил заключение заведомо невыгодного договора аренды техники с аффилированной ему организацией", - отметили в ведомстве.

Сейчас материалы переданы в УМВД России по Челябинску для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

Также внесено представление главе города Евгению Тефтелеву с требованием принять действенные меры для эффективного использования муниципального имущества и защиты трудовых прав работников.