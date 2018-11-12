В Зауралье сотрудники ФСБ задержали мужчину, который организовал канал незаконной миграции

Узбеку из Свердловской области грозит 7 лет тюрьмы за организацию канала незаконной миграции на территории Зауралья.

Ранее 31-летний злоумышленник уже был судим за подобное преступление - в тюрьме он познакомился с зауральцем из Целинного района, с которым они договорились продолжить нелегальный бизнес после выхода из колонии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

Выйдя на свободу, злоумышленники помогли четырем мигрантам незаконно пересечь госграницу возле деревни Луговое в Целинном районе. Нарушителей границы задержали, а вот организаторам удалось уйти от сотрудников ФСБ.

Другие мигранты были задержаны в магазине в одном из сел района - до этого они спрыгнули с поезда и ходили по лесам. Проводник испугался ареста и не приехал за ними, однако его арестовали в этот же день.