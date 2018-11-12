На УВЗ прокомментировали ситуацию с "приостановкой" производства инновационных вагонов

СМИ сообщили, что на "Уралвагонзаводе" (УВЗ, входит в "Ростех") приостановили производство инновационных вагонов, продолжая выпускать обычные. Однако на самом предприятии заявили, что говорить о приостановке не совсем уместно.

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Как пишут "Ведомости", пауза в выпуске инновационных вагонов была взята в сентябре этого года и может продлиться до мая 2019 года. По данным издания, после этого будет приостановлен уже выпуск обычных вагонов - "до тех пор пока не будет понимания, что это необходимо рынку".

Ситуацию Накануне.RU прокомментировал официальный представитель УВЗ Дмитрий Калениченко. По его словам, неуместно говорить о приостановке.

"Конвейер на УВЗ один. Выпускали одни вагоны, пришел заказчик и попросил другие, сейчас делаем ему. В данный момент есть хороший спрос на всю номенклатуру нашей продукции. Сделаем обычные вагоны - будем выпускать инновационные. Это планирование производства", - пояснил представитель предприятия.

Он добавил, что к выпуску инновационных УВЗ вернется ориентировочно с мая.

"В планах год закончится соотношением по выпуску инновационных и обычных вагонов в районе 50%. Те же показатели заложены и на 2019 год", - заключил Дмитрий Калениченко.