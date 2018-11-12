Поликлинику в Копейске признали худшей в Челябинской области

Филиал детской поликлиники в Копейске стал худшим медучреждением по итогам фотоконкурса ОНФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба.

На удручающее состояние медицинского учреждения обратила внимание местная жительница, которая стала одним из победителей конкурса. Здание было построено в 1934 г. и остро нуждается в ремонте.

Медицинские работники вынуждены работать в таких жутких условиях, а у населения нет другого выбора.

Теперь общественники будут добиваться ремонта медучреждения либо его переезда в новое здание.