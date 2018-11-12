12 Ноября 2018
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Общество Челябинская область

Поликлинику в Копейске признали худшей в Челябинской области

Филиал детской поликлиники в Копейске стал худшим медучреждением по итогам фотоконкурса ОНФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба.

На удручающее состояние медицинского учреждения обратила внимание местная жительница, которая стала одним из победителей конкурса. Здание было построено в 1934 г. и остро нуждается в ремонте.

Филиал детской поликлиники в Копейске, фотоконкурс ОНФ,(2018)|Фото: ОНФ Челябинская область

Медицинские работники вынуждены работать в таких жутких условиях, а у населения нет другого выбора.

Филиал детской поликлиники в Копейске, фотоконкурс ОНФ,(2018)|Фото: ОНФ Челябинская область

Теперь общественники будут добиваться ремонта медучреждения либо его переезда в новое здание.

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Поликлинику в Копейске признали худшей в Челябинской области

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Теги: детская поликлиника, Копейск, ОНФ, конкурс,



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