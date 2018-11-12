12 Ноября 2018
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Общество В России

В ГИБДД назвали сумму штрафа за опасное вождение

В России штраф за опасное вождение может составить 5 тысяч рублей. Соответствующий законопроект разработала Госавтоинспекция, сообщил глава ведомства Михаил Черников ТАСС.

Документ предусматривает изменения в Кодекс об Административных правонарушениях (КоАП) РФ.

Напомним, новая редакция Правил дорожного движения (ПДД), запрещающая водителям "опасное вождение", была принята летом 2016 г. Наказание планировали определить осенью. Размер штрафа должен был обсуждаться с экспертами и общественностью.

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В ГИБДД назвали сумму штрафа за опасное вождение

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Теги: штраф, опасное вождение



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