Напомним, новая редакция Правил дорожного движения (ПДД), запрещающая водителям "опасное вождение", была принята летом 2016 г. Наказание планировали определить осенью. Размер штрафа должен был обсуждаться с экспертами и общественностью.

Документ предусматривает изменения в Кодекс об Административных правонарушениях (КоАП) РФ.

В России штраф за опасное вождение может составить 5 тысяч рублей. Соответствующий законопроект разработала Госавтоинспекция, сообщил глава ведомства Михаил Черников ТАСС.

В ГИБДД назвали сумму штрафа за опасное вождение





