Строительство ВСМ Челябинск – Екатеринбург планируется начать в 2021 году

Проектную документацию ВСМ Челябинск – Екатеринбург начнут разрабатывать в 2019 году. Об этом губернатору Борису Дубровскому доложил генеральный директор ХП "УСМ" Сергей Бревнов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Борис Дубровский утвердил план-график реализации проекта на 2019 год.

"Перед нами стоит важная задача – нам надо войти в магистральный план. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поддержал наше предложение и дал соответствующее поручение: включить УВСМ Челябинск – Екатеринбург в комплексный план развития инфраструктуры. Теперь работа за Хозяйственным партнёрством. Параллельно мы должны продолжать переговоры с крупнейшими кредитными организациями, которые заинтересованы в масштабных инвестпроектах", – подчеркнул Борис Дубровский.

По словам Бревнова, сейчас ведутся переговоры с проектными институтами, инжиниринговыми компаниями, технологическими и финансовыми партнерами.

"Наша следующая первоочередная задача – завершить формирование консорциума партнеров для стадий проектирования и строительства. Мы рассчитываем запустить изыскания и разработку проектной документации в 2019 году, чтобы выдержать стратегические сроки реализации проекта, получить заключение Главгосэкспертизы до конца 2020 года и выйти на строительство в 2021 году",– отметил он.

Как ранее сообщило Накануне.RU, ВСМ хотят построить между Челябинском и Екатеринбургом. Общее расстояние между конечными станциями составит около 218 км, а время в пути будет занимать не более 1 часа 10 минут. Завершить строительство и ввести магистраль в эксплуатацию планируется в 2024 году. Стоимость проекта оценивается в 360 млрд руб. По мнению глав регионов, участие уральских компаний в реализации проекта может привнести в экономику Свердловской и Челябинской областей десятки миллиардов рублей. Агломерационный эффект высокоскоростной магистрали Екатеринбург – Челябинск оценивается в 2,2 трлн руб.

В октябре проект ВСМ Челябинск – Екатеринбург получил от консалтинговой компании "ПрайсвотерхаусКуперс" положительное заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций в строительство.