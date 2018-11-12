12 Ноября 2018
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Второй прорыв тепломагистрали под Саратовом оставил без тепла детсад и гимназию

В городе Балаково Саратовской области произошла вторая за сутки авария на одном и том же участке теплосетей.

Без отопления остаются 25 домов, гимназия №2, детский сад №64 и отделение почты, сообщили Накануне.RU в администрации Балаковского района.

Детский сад будет работать в штатном режиме, температуру планируют поддерживать электрическими радиаторами отопления. Школа также работает, но с сокращенными уроками.

Ликвидация коммунальной аварии в Балаково – на контроле губернатора. Валерий Радаев поставил задачу перед зампредом правительства области Романом Бусаргиным и главой Балаковского района Александром Соловьевым принять исчерпывающие меры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Напомним, в середине октября в уральском Алапаевске пришлось сокращать занятия в школах из-за крупной аварии на теплосетях. Всего в зону коммунальной аварии попали 56 многоквартирных жилых домов и четыре социально-значимых объекта.

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Второй прорыв тепломагистрали под Саратовом оставил без тепла детсад и гимназию

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Теги: балаково, тепломагистраль, авария



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