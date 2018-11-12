12 Ноября 2018
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

В екатеринбургском бассейне утонул мужчина

Следователи организовали доследственную проверку по факту смерти 46-летнего мужчины в одном из бассейнов Екатеринбурга. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, в рамках судебно-медицинской экспертизы устанавливается точная причина смерти.

По информации ведомства, мужчина ходил в бассейн в частном порядке с сентября этого года. 10 ноября он также пришел в бассейн и начал плавать, при этом ныряя и задерживая дыхание на длительное время. После того, как мужчина нырнул, инструкторы заметили, что он долго не всплывает, и вытащили его из воды. Тогда мужчина уже не подавал признаков жизни, его увезли на "скорой помощи". Медики констатировали смерть.

По некоторым данным, происшествие случилось в бассейне "Калининец" в микрорайоне Эльмаш.

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В екатеринбургском бассейне утонул мужчина

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Теги: бассейн, СКР, проверка



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