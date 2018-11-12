В Кургане бизнесмен устроил алкогольный притон в 100 метрах от прогимназии

В Кургане пиво продавали прямо рядом с образовательным учреждением, факт нарушения закона удалось выявить активистам регионального штаба ОНФ.

На бульваре Солнечном возле прогимназии №63 находился магазин разливного пива.

"От забора, обозначающего границы территории учреждения, это двухэтажное здание находится всего в нескольких метрах, при этом в нем на постоянной основе осуществляется продажа пива и работает бар", - сообщили Накануне.RU в ОНФ.

По закону, спиртное может продаваться на расстоянии не менее 100 метров от образовательных организаций.

"Фронтовики" обратились в администрацию города и прокуратуру с требованием принять соответствующие меры.