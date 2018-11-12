12 Ноября 2018
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край

Из-за поломки задвижки на теплотрассе Кизел на сутки остался без воды

В Кизеле произошла коммунальная авария, город сутки был без воды, сообщили Накануне.RU в отделе ЖКХ администрации городского поселения.
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В районе бани утром 11 ноября на теплотрассе произошел порыв, меняли задвижку. В течение дня шел ремонт. Поскольку не во все дома подается горячая вода, отсутствие холодной автоматически полностью оставило часть горожан вообще без воды.

"Работы идут, но воду уже включили. Резервуары наполнятся, после этого она появится у жителей", - резюмировали в администрации.

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Из-за поломки задвижки на теплотрассе Кизел на сутки остался без воды

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Теги: Кизел, горячая вода, холодная вода



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